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Малоймовірний сценарій: Родрігес оцінив шанси зірки збірної Колумбії на Золотий м'яч

Софія Кулай — 11 червня 2026, 10:47
Малоймовірний сценарій: Родрігес оцінив шанси зірки збірної Колумбії на Золотий м'яч
Луїс Діас
instagram.com/luisdiaz19_

Атакувальний півзахисник збірної Колумбії Хамес Родрігес припустив, за якого сценарію чемпіонату світу-2026 його партнер по команді Луїс Діас може стати володарем Золотого м'яча.

Його цитує інсайдер Фабріціо Романо.

Колишній футболіст мадридського Реала включив вінгера мюнхенської Баварії у п'ятірку найкращих гравців світу.

"Луїс Діас і Золотий м'яч? Чому б і ні? Для мене він уже зараз входить до топ-5 найкращих гравців світу. Якщо ми дійдемо до фіналу, він може виграти Золотий м'яч", – сказав Родрігес.

Обидва потрапили у заявку колумбійської збірної на Мундіаль. У рамках групового етапу Колумбія зіграє проти Узбекистану (18 червня), ДР Конго (24 червня) та Португалії (28 червня).

Відзначимо, що за спиною Діаса 74 гри за національну команду, у яких він забив 22 голи та віддав 7 асистів.

У поточному сезоні-2025/26 вінгер Баварії відіграв 51 матч на клубному рівні (26 м'ячів та 23 гольові передачі). Разом із німецьким грандом став автором треблу – перемога у Бундеслізі, Кубку та Суперкубку країни. 

Раніше свої шанси на Золотий м'яч оцінив ключовий форвард Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн.

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Золотий м'яч Хамес Родрігес Луїс Діас

Луїс Діас

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