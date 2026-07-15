Він змусив усіх скептиків замовкнути: Руні назвав найкращого гравця чемпіонату світу-2026

Легенда збірної Англії Вейн Руні розповів, кого вважає найкращим футболістом на чемпіонаті світу-2026, який добігає свого кінця.

Його слова передає BBC.

Колишній форвард "трьох левів" виділив свого земляка. Він у захваті від виступу Джуда Беллінгема, який чудово себе проявляє в найважливіші моменти раунду плейоф:

"Якщо говорити про найкращих у світі, я думаю, ви дивитеся на когось на кшталт Мбаппе чи Голанда. Беллінгем цього сезону в Реалі не зовсім досяг таких висот, але для мене він є найкращим гравцем на цьому турнірі. З ним усе зводиться до енергії, пристрасті, бажання, драйву, і саме завдяки цьому він отримує свою винагороду. Таке трапляється дуже рідко. Багато топових гравців покладаються на свої здібності та техніку, щоб вирішувати епізоди. Джуд має бажання та голод до гри, і це дуже приємно бачити – футболіста, який проводить найважчі матчі та водночас демонструє такий рівень. Це те, чого хочуть вболівальники, особливо вболівальники збірної Англії. Вони хочуть бачити гравців, які бігають і працюють на команду та за емблему".

Екснападник порівняв півзахисника Реала із собою. Він пояснив, що в них спільного.

"Він нагадує мені мене самого в тому сенсі, що в одну хвилину ти думаєш: "цей хлопець геній", а в наступну хвилину думаєш: "не йди в цей підкат, не отримай вилучення". Я був таким самим. Але він, очевидно, підтверджує свій клас на найбільшому турнірі. Раніше були скептики, але він змусив усіх їх замовкнути", – сказав Руні.

Зазначимо, що на чемпіонаті світу-2026 Джуд Беллінгем провів шість матчів. У них він забив шість голів і віддав один асист.

У півфіналі збірна Англії зіграє з Аргентиною. Поєдинок відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше Йожеф Сабо назвав головну зірку турніру. Він виділив футболіста збірної Франції.