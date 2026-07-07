Це початок нової ери: Руні – про збірну Португалії після останнього матчу Роналду на ЧС

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні висловився про майбутнє збірної Португалії після її поразки від Іспанії в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Його слова передає BBC.

Це був останній виступ Кріштіану Роналду на Мундіалях. Англієць вважає, що для португальців починається новий етап, який може стати успішним, попри відхід культової особистості.

"Це початок нової ери без Роналду. Можливо, деякі гравці відчували себе в його тіні – і це нормально, враховуючи його досягнення у футболі. Для інших настав час стати головними зірками Португалії. Це нова можливість для досвідчених футболістів взяти на себе відповідальність, а для молодих – проявити себе", – сказав Руні.

Зазначимо, що Роналду не ухвалив остаточне рішення щодо своєї міжнародної кар'єри. Проте раніше він заявив, що ЧС-2026 стане останнім для нього Мундіалем у кар'єрі.

Загалом 41-річний футболіст провів за збірну Португалії 233 матчі. У них він забив 146 голів і віддав 46 асистів.