Без Фодена, Магвайра та низки зірок: заявка збірної Англії на ЧС-2026

Головний тренер збірної Англії Томас Техель остаточно визначився із заявкою команди на чемпіонат світу-2026.

Її опублікувала пресслужба "трьох левів".

До списку потрапили 26 футболістів, які зможуть зіграти на турнірі. Серед них не опинилось низки гравців, які були важливою частиною збірної протягом відбору та є зірками європейських грандів.

Зокрема, на ЧС-2026 не зіграють захисник Реала Трент Александер-Арнольд, оборонці Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр і Люк Шоу, півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден, а також один із лідерів Челсі Коул Палмер.

Заявка збірної Англії на ЧС-2026

Воротарі : Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Джеймс Траффорд (Манчестер Сіті)

: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Джеймс Траффорд (Манчестер Сіті) Захисники : Марк Геї, Джон Стоунз, Ніко О'Райлі (всі – Манчестер Сіті), Ден Берн, Валентіно Лівраменто (обидва – Ньюкасл), Езрі Конса (Астон Вілла), Джед Спенс (Тоттенгем), Джарелл Кванса (Баєр), Ріс Джеймс (Челсі)

: Марк Геї, Джон Стоунз, Ніко О'Райлі (всі – Манчестер Сіті), Ден Берн, Валентіно Лівраменто (обидва – Ньюкасл), Езрі Конса (Астон Вілла), Джед Спенс (Тоттенгем), Джарелл Кванса (Баєр), Ріс Джеймс (Челсі) Півзахисники : Еберечі Езе, Деклан Райс (обидва – Арсенал), Джордан Гендерсон (Брентфорд), Джуд Беллінгем (Реал), Елліот Андерсон (Ноттінгем Форест), Коббі Мейну (Манчестер Юнайтед), Морган Роджерс (Астон Вілла)

: Еберечі Езе, Деклан Райс (обидва – Арсенал), Джордан Гендерсон (Брентфорд), Джуд Беллінгем (Реал), Елліот Андерсон (Ноттінгем Форест), Коббі Мейну (Манчестер Юнайтед), Морган Роджерс (Астон Вілла) Нападники: Гаррі Кейн (Баварія), Букайо Сака, Ноні Мадуеке (обидва – Арсенал), Маркус Решфорд (Барселона), Оллі Воткінс (Астон Вілла), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Айвен Тоні (Аль-Ахлі Джидда).

Зазначимо, що на груповому етапі збірна Англії зіграє проти Хорватії, Гани та Панами. Турнір триватиме з 11 червня до 19 липня у США, Канада та Мексиці.

Напередодні заявку на турнір також оголосила збірна Португалії. До неї потрапив, зокрема, і Кріштіану Роналду.