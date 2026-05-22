Тухель пояснив свій вибір складу збірної Англії на ЧС-2026

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель пояснив вибір складу на чемпіонат світу-2026.

Його слова передає Sky Sports.

Наставник здивував своїм вибором, не включивши до заявки таких зіркових футболістів, як Коул Палмер, Філ Фоден і Гаррі Магвайр. Також несподіванкою стало запрошення нападника Айвена Тоуні, який за час роботи Томаса Тухеля провів на полі лише сім хвилин у червні 2025 року. Крім того, поза складом знову залишився Трент Александер-Арнолд.

"З самого першого дня нам було зрозуміло, що ми прагнемо сформувати найкращу команду, яка не обов'язково складатиметься з 26 найталановитіших гравців. Чемпіонати виграють команди, і того, чого ми хочемо досягти, можна досягти лише як єдине ціле. У нас є футболісти, які готові та віддані ідеї командного духу й самовідданої гри. Ми маємо спеціалістів для різних сценаріїв – коли ведемо в рахунку та коли потрібно відіграватися. Ми завжди говорили, що хочемо бути сильною командою при стандартних положеннях, тому маємо відповідних виконавців. Так само ми хочемо бути сильною командою у серіях пенальті, і для цього також маємо потрібних спеціалістів", – сказав він.

Говорячи про єдність команди, Тухель додав:

"Йдеться про створення справжнього братерства та особливої атмосфери в колективі. Тоді ми зможемо передати цю енергію нашим уболівальникам. Коли нам вдасться цього досягти, стане можливим усе. Ми зробимо все, щоб виграти цей турнір", – заявив Тухель.

Зазначимо, що на груповому етапі збірна Англії зіграє проти Хорватії, Гани та Панами. Турнір триватиме з 11 червня до 19 липня у США, Канада та Мексиці.

Напередодні заявку на турнір також оголосила збірна Португалії. До неї потрапив, зокрема, і Кріштіану Роналду.