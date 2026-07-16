Якщо дозволяєш Мессі та Аргентині тиснути на тебе, то сам накликаєш біду: Руні – про поразку Англії

Колишній нападник збірної Англії та Манчестер Юнайтед Вейн Руні висловився про поразку підопічних Томаса Тухеля від Аргентини (1:2) в 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його цитує The Sun.

Легенда футболу розповів, через що команда "трьох левів" впустила перемогу наприкінці зустрічі.

"Ми опинилися в дуже хорошому становищі, але не знали, що робити. Ми сіли в оборону, дозволили їм тиснути на нас. Вони притиснули нас, і ми зламалися. Щойно вони забили перший гол, було неминуче, що заб'ють і другий. Коли ти виходиш уперед, ти маєш і далі домінувати. Ми повели 1:0, а потім сіли в оборону, почали робити заміни, перейшли на п'ять чи шість захисників. Якщо дозволяєш Мессі та Аргентині тиснути на тебе, то сам накликаєш біду", – сказав Руні.

Також тактику Тухеля розкритикував ексворотар англійської збірної Джо Гарт. А от колишній форвард Ліверпуля Майкл Оуен переконаний, що англійці заслужили на це фіаско.

Після цієї поразки Англія, яку вже пояснив головний наставник "трьох левів", побореться з Францією за бронзові медалі турніру. Поєдинок проти "Ле Бльо", який програв Іспанії (0:2), розпочнеться 19 липня о 00:00 (за київським часом).

Натомість Аргентина того ж дня (о 22:00) зустрінеться з Іспанією у фіналі Мундіалю. Це другий поспіль фінал ЧС для "біло-блакитних".