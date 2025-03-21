Склад Реброва зменшився: два гравці залишили табір збірної України

Захисники Юхим Конопля та Олексій Сич залишили табір збірної України.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Футболісти зазнали травм у першій грі проти Бельгії. Фланговий бек Шахтаря вибув на 26 хвилині після зіткнення з Леонардо Троссардом.

Гравець Карпат вийшов замість нього, але на початку другого тайму також вимушений був покинути поле через пошкодження.

Пресслужба львівського клубу повідомила, що Сич пропустить щонайменше місяць.

Матч-відповідь між збірними України та Бельгії відбудеться у Генку в неділю, 23 березня. Початок о 21:45 за Києвом. У першій грі "синьо-жовті" здобули переконливу перемогу.