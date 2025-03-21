Склад Реброва зменшився: два гравці залишили табір збірної України
Юхим Конопля
УАФ
Захисники Юхим Конопля та Олексій Сич залишили табір збірної України.
Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.
Футболісти зазнали травм у першій грі проти Бельгії. Фланговий бек Шахтаря вибув на 26 хвилині після зіткнення з Леонардо Троссардом.
Гравець Карпат вийшов замість нього, але на початку другого тайму також вимушений був покинути поле через пошкодження.
Пресслужба львівського клубу повідомила, що Сич пропустить щонайменше місяць.
Матч-відповідь між збірними України та Бельгії відбудеться у Генку в неділю, 23 березня. Початок о 21:45 за Києвом. У першій грі "синьо-жовті" здобули переконливу перемогу.