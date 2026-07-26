Український захисник німецького клубу вибув на кілька тижнів через травму

Український захисник Боруссії Менхенгладбах Юхим Конопля вибув на декілька тижнів через отриману травму у товариському матчі з Рот-Вайссом (2:1).

Про це повідомив журналіст Sky Sport Марлон Ірлбахер у соцмережі Х.

За його інформацією, детальне медичне обстеження спростувало найгірші припущення – у гравця немає розриву хрестоподібної звʼязки коліна, однак діагностовано травму внутрішньої звʼязки, через яку він змушений буде пропустити кілька тижнів.

Нагадаємо, що ексгравець донецького Шахтаря, тримаючись за праве коліно, вимушений був залишити поле у своєму другому матчі за "жеребців" на 12-й хвилині. Це сталося внаслідок грубого фолу Франсі Буебарі, який жорстко влетів у ноги українцю.

Додамо, що Конопля приєднався до менхенгладбаської Боруссії наприкінці травня цього року. Його контракт з клубом Бундесліги чинний до кінця червня 2029 року.