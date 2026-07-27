Боруссія Менхенгладбах оголосила діагноз захиснику збірної України

Боруссія Менхенгладбах оголосила, що український правий захисник Юхим Конопля отримав у товариському поєдинку проти Рот-Вайсса (2:1) розрив внутрішньої зв'язки правого коліна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, гравець не зможе допомогти команді протягом найближчих часом. Раніше журналіст Sky Sports Марлон Ірлбахер інформував, що оборонець пропустить кілька тижнів.

Спортивний директор Рувен Шредер заявив, що йому, як і всьому клубу, прикро через цю ситуацію, проте він вірить у витривалість українця на тлі його роботи над одужанням після травми.

"Нам усім дуже шкода Юхима. Він добре розпочав кар'єру в команді як новачок, привніс у колектив багато енергії та вже на тренуваннях зміг продемонструвати свої якості. Але він – витривалий хлопець, одразу після постановки діагнозу проявив бойовий дух і працює над своїм поверненням. Звісно, ми надамо йому для цього всю необхідну підтримку".

Нагадаємо, що ексгравець донецького Шахтаря, тримаючись за праве коліно, вимушений був залишити поле у своєму другому матчі за "жеребців" на 12-й хвилині. Це сталося внаслідок грубого фолу Франсі Буебарі, який жорстко влетів у ноги українцю.

Додамо, що Конопля приєднався до менхенгладбахської Боруссії наприкінці травня цього року. Його контракт з клубом Бундесліги чинний до кінця червня 2029 року.