Клуб захисника збірної України звільнив головного тренера

Боруссія Менхенгладбах звільнила Ойгена Поланскі з посади головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Також команду залишив його асистент Тобіас Трульсен.

Відповідне рішення було ухвалене після поразки від Фрайбурга у 3-му турі Бундесліги. Наразі Боруссія М посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Тимчасово виконувати обов'язки тренера буде Ян-Моріц Ліхте.

Поланскі очолив команду в 2025 році. Під його керівництвом Боруссія минулого сезону фінішувала 12-ю.

Нагадаємо, за клуб виступає захисник збірної України Юхим Конопля, який наразі продовжує відновлюватися після травми.