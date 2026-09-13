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Клуб захисника збірної України звільнив головного тренера

Олексій Мурзак — 13 вересня 2026, 14:12
Клуб захисника збірної України звільнив головного тренера
Ойген Поланскі
Getty Images

Боруссія Менхенгладбах звільнила Ойгена Поланскі з посади головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Також команду залишив його асистент Тобіас Трульсен.

Відповідне рішення було ухвалене після поразки від Фрайбурга у 3-му турі Бундесліги. Наразі Боруссія М посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Тимчасово виконувати обов'язки тренера буде Ян-Моріц Ліхте.

Поланскі очолив команду в 2025 році. Під його керівництвом Боруссія минулого сезону фінішувала 12-ю.

Нагадаємо, за клуб виступає захисник збірної України Юхим Конопля, який наразі продовжує відновлюватися після травми.

Боруссія Менхенгладбах Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Юхим Конопля

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