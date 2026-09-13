Клуб захисника збірної України звільнив головного тренера
Ойген Поланскі
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Боруссія Менхенгладбах звільнила Ойгена Поланскі з посади головного тренера команди.
Про це повідомила пресслужба німецького клубу.
Також команду залишив його асистент Тобіас Трульсен.
Відповідне рішення було ухвалене після поразки від Фрайбурга у 3-му турі Бундесліги. Наразі Боруссія М посідає останню сходинку в турнірній таблиці.
Тимчасово виконувати обов'язки тренера буде Ян-Моріц Ліхте.
Поланскі очолив команду в 2025 році. Під його керівництвом Боруссія минулого сезону фінішувала 12-ю.
Нагадаємо, за клуб виступає захисник збірної України Юхим Конопля, який наразі продовжує відновлюватися після травми.