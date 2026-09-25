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Конопля провів перший за два місяці матч у складі Боруссії Менхенгладбах після травми

Микола Літвінов — 25 вересня 2026, 11:31
Конопля провів перший за два місяці матч у складі Боруссії Менхенгладбах після травми
ФК Боруссія Менхенгладбах

Український правий захисник Юхим Конопля провів свій перший за два місяці матч у складі Боруссії Менхенгладбах після травми, вийшовши з перших хвилин у спарингу проти клубу із четвертого за силою дивізіону Німеччини – Зігена.

Зустріч завершилася перемогою "жеребців" із рахунком 3:0.

Перший гол забив Робін Гак на 18-й хвилині, а вже згодом Шуто Мачіно оформив дубль.

Ексгравця донецького Шахтаря замінили після перерви разом з п'ятьма іншими футболістами Боруссії. Конопля не відзначився результативними діями у цьому поєдинку.

Клубні товариські матчі
24 вересня

Зіген – Боруссія М. 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Гак, 0:2 – 51 Мачіно, 0:3 – 88 Мачіно.

Нагадаємо, що в липні цього року Конопля, тримаючись за праве коліно, вимушений був залишити поле у своєму другому матчі за "жеребців" на 12-й хвилині. Це сталося внаслідок грубого фолу Франсі Буебарі, який жорстко влетів у ноги українцю.

Пізніше медична служба заявила, що 27-річний футболіст отримав розрив внутрішньої зв'язки правого коліна.

Додамо, що Конопля приєднався до менхенгладбахської Боруссії наприкінці травня цього року. Його контракт з клубом Бундесліги чинний до кінця червня 2029 року.

Боруссія Менхенгладбах Юхим Конопля

Юхим Конопля

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