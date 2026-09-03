Футболіст збірної України подарував своїй дружині Porsche за понад 10 млн гривень

Дружина захисника менхенгладбахської Боруссії та збірної України Єфима Коноплі, Анастасія, потішила своїх підписників новою яскравою фотосесією.

Цього разу дівчина позувала поруч із розкішним Porsche 911 Carrera GTS яскраво-синього кольору. Анастасія опублікувала серію ефектних кадрів в Instagram та, схоже, похизувалася новим автомобілем.

Для фотосесії дружина українського футболіста обрала коротку сукню, яка підкреслила її струнку фігуру. Образ Анастасія доповнила взуттям на високих підборах та стильними аксесуарами.

Особливу увагу привернув і сам спорткар. Вартість Porsche 911 Carrera GTS в Україні може стартувати приблизно від 10 мільйонів гривень, тож нове авто Анастасії точно не залишилося непоміченим серед її підписників.

Свою публікацію дівчина підписала максимально яскраво та символічно:

"Телефонуйте 911! Це вогонь! Мрії збуваються!".

Нагадаємо, що Анастасія та Єфим Конопля одружилися у 2022 році. Згодом у подружжя народилася донька, яку назвали Анною-Авророю

Раніше повідомлялося, що голкіпер Реала Андрій Лунін оновив автомобіль, який раніше подарував своїй дружині. Українець забрав авто з іспанського тюнінг-ательє, де машина отримала новий вигляд.