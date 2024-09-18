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Шахтар зіграє проти Болоньї, Жирона Циганкова – з ПСЖ у Лізі чемпіонів

Андрій Яросименко — 18 вересня, 07:05
Шахтар зіграє проти Болоньї, Жирона Циганкова – з ПСЖ у Лізі чемпіонів

Сьогодні, 18 вересня, відбудеться 6 матчів основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Зокрема, донецький Шахтар зіграє проти італійської Болоньї, а каталонська Жирона, за яку грає український вінгер Віктор Циганков, зустрінеться з ПСЖ.

Ліга чемпіонів УЄФА – Основний раунд
1 тур, 18 вересня

19:45. Болонья – Шахтар

19:45. Спарта Прага – Зальцбург

22:00. Брюгге – Боруссія Дортмунд

22:00. Манчестер Сіті – Інтер

22:00. ПСЖ – Жирона

22:00. Селтік – Слован Братислава

Нагадаємо, раніше донеччани визначилися зі списком гравців, які потрапили до заявки на основний етап Ліги чемпіонів, а штучний інтелект оцінив шанси української команди на вихід у плейоф турніру.

Зазначимо, що основний раунд ЛЧ тепер відбуватиметься за нового формату. Усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими.

Напередодні Ювентус на власному полі впевнено здолав ПСВ, Астон Вілла розгромила Янг Бойз, Мюнхенська Баварія декласувала Динамо Загреб, мадридський Реал вдома переграв Штутгарт, а Спортинг переграв Лілль.

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