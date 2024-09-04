Шахтар визначився із заявкою на основний етап Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар визначився зі списком гравців, які потрапили до заявки на основний етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

До заявки увійшли 29 футболістів. Зазначимо, що у стартовому турі фази ліги донеччани зіграють з італійською Болоньєю. Поєдинок запланований на 18 вересня, початок — о 19:45 за київським часом.

Заявка Шахтаря на основний етап Ліги чемпіонів

Воротарі: 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитро Різник, 48. Денис Твардовський*, 72. Кирило Фесюн

Захисники: 4. Бартол Франьїч, 5. Валерій Бондар, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас, 18. Алаа Грам, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 74. Мар’ян Фарина*

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Олександр Зубков, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Віктор Цуканов*, 29. Єгор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевін, 38. Педріньйо, 39. Невертон

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 7. Егіналду, 14. Данило Сікан

*Гравці, заявлені за списком Б.

За підсумками жеребкування нового формату ЛЧ донеччани зіграють з Баварією (вдома), Боруссією Дортмунд (на виїзді), Аталантою (вдома), Арсеналом Лондон (на виїзді), Янг Бойз (вдома), ПСВ (на виїзді), Бреста (вдома) та Болоньї (на виїзді).