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Штучний інтелект оцінив шанси Шахтаря на плейоф Ліги Чемпіонів

Володимир Кук — 12 вересня, 23:45
Штучний інтелект оцінив шанси Шахтаря на плейоф Ліги Чемпіонів
Ліга Чемпіонів

Штучний інтелект оцінив шанси донецького Шахтаря на вихід у плейоф Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це заявляє Opta Analyst.

Статистичний портал оцінив шанси команд основного раунду Ліги чемпіонів на вихід у плейоф. Для цього було проведено понад 10000 симуляцій основного раунду турніру.

Зазначимо, що шанси Шахтаря на вихід в плейоф мінімальні. Імовірність того, що "гірники" потраплять до топ-8 і в 1/8 фіналу напряму, становить 1.7%. Імовірність потрапляння в 1/4, 1/2 та фінал 0%. Це ставить команду Маріно Пушича на 34 місце серед 36 учасників.

Найбільше шансів на потрапляння в 1/8 фіналу напряму в Манчестер Сіті — 95.2%.

Зазначимо, що суперниками Шахтаря будуть: Баварія, дортмундська Боруссія, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест та Болонья.

Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект оцінив шанси київського Динамо на потрапляння плейоф Ліги Європи.

Ліга чемпіонів Шахтар Opta Analyst

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