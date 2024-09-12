Штучний інтелект оцінив шанси Шахтаря на плейоф Ліги Чемпіонів

Штучний інтелект оцінив шанси донецького Шахтаря на вихід у плейоф Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це заявляє Opta Analyst.

Статистичний портал оцінив шанси команд основного раунду Ліги чемпіонів на вихід у плейоф. Для цього було проведено понад 10000 симуляцій основного раунду турніру.

Зазначимо, що шанси Шахтаря на вихід в плейоф — мінімальні. Імовірність того, що "гірники" потраплять до топ-8 і в 1/8 фіналу напряму, становить 1.7%. Імовірність потрапляння в 1/4, 1/2 та фінал — 0%. Це ставить команду Маріно Пушича на 34 місце серед 36 учасників.

Найбільше шансів на потрапляння в 1/8 фіналу напряму в Манчестер Сіті — 95.2%.

Зазначимо, що суперниками Шахтаря будуть: Баварія, дортмундська Боруссія, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест та Болонья.

Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект оцінив шанси київського Динамо на потрапляння плейоф Ліги Європи.