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Роналду оголосив про завершення кар’єри в збірній Португалії

Олег Дідух — 5 листопада 2026, 12:35
Роналду оголосив про завершення кар’єри в збірній Португалії
Кріштіану Роналду
Getty Images

Легендарний форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду вирішив завершити кар'єру в збірній Португалії.

Про це футболіст оголосив на особистій сторінці в Інстаграмі.

Завершення кар'єри 41-річного форварда в збірній вийшло скандальним. Наприкінці вересня поточного року він самовільно покинув розташування збірної Португалії через скандал із головним тренером Жорже Жезушом. Згодом зірковий футболіст опублікував свою версію конфлікту.

Згодом повідомлялося, що Кріштіану готовий врегулювати конфлікт із Жезушем. Федерація футболу Португалії дискваліфікувала Роналду на 30 днів та зобов'язала сплатити штраф у розмірі 255 євро.

Наприкінці жовтня Роналду увійшов у попередню заявку збірної Португалії на листопадові матчі Ліги націй.

Роналду виступав за збірну Португалії з 2003 року. Сумарно за цей час провів 234 матчі та забив 146 голів – за обома показниками він є рекордсменом команди.

У складі збірної Португалії Роналду виграв Євро-2016, а також двічі ставав переможцем Ліги націй – у 2019 і 2025 роках. До появи Кріштіану португальці не виграли жодного трофея в історії. Роналду в складі збірної Португалії взяв участь у рекордних 6 чемпіонатах світу та 6 чемпіонатах Європи.

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