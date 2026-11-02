Тен Гаг: Останні 7-8 років Роналду не тягне найвищий рівень

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг заявив, що у 2021 році Кріштіану Роналду повернувся в клуб уже на спаді своєї кар'єри.

Слова нідерландського фахівця наводить ESPN.

"Кожна топ-команда повинна прийняти топ-гравця, але він також повинен іти на компроміси з інтересами команди. У цьому й була проблема з Роналду. Він – один із найкращих гравців у історії. Проте реальність також полягає в тому, що останні 7-8 років він уже не тягне найвищий рівень. Починаючи з його періоду в Ювентусі, все було скінчено.

Це також великий дар мадридського Реала. Вони бачать, коли гравець починає втрачати у рівні. Тоді вони прощаються з ним у момент, коли для сторонніх спостерігачів вони все ще на піку, але насправді вже не можуть давати результат", – заявив тренер.

Нагадаємо, восени 2022 року Роналду покинув Манчестер Юнайтед через конфлікт із Тен Гагом. Тоді португалець достроково розірвав контракт із клубом.

Наприкінці жовтня Роналду, який виступає за Аль-Наср, забив 985-й гол у кар'єрі.