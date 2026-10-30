Тевес порівняв підходи до матчів Роналду та Мессі, з якими грав в одній команді

Колишній форвард збірної Аргентини Карлос Тевес розповів про відмінності між Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі, з якими грав разом у Манчестер Юнайтед і національній команді відповідно.

Про це повідомляє Rio Ferdinand Presents.

"Іноді Мессі дуже спокійно казав: "Ми переможемо 2:0". І ми перемагали 2:0 – а він забивав обидва голи. Іноді ти дивився на нього – і здавалося, що він не надто хоче грати, нічого не робить. Але якщо він казав, що сьогодні ми переможемо 3:0, то забивав усі три голи. Легко. А Кріштіану... Ми знаємо, що йому потрібно було додатково мотивувати себе. Він грав на одному рівні з Мессі та міг забити три голи, але не говорив про це заздалегідь і з такою впевненістю, як це робив Мессі", – сказав Тевес.

Зазначимо, що Карлос завершив ігрову кар'єру влітку 2022 року. У грудні він збирається провести прощальний матч. Туди аргентинець запросив Роналду та Мессі, які вперше можуть зіграти в одній команді.

Нагадаємо, що Тевес наразі є тренером. У травні він залишив Тальєрес, який очолював з липня 2025-го.