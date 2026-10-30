Інопланетянин: Усик відреагував на хеттрик Роналду за Аль-Наср

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (25-0, 16 КО) яскраво відреагував на хеттрик Кріштіану Роналду у матчі 12-го туру саудівської Про-ліги Аль-Наср – Аль-Холуд (перемога 5:3).

Реакція українського боксера з'явилася в акаунті Roshn Saudi League у соцмережі Х.

"Неймовірний матч, просто неймовірний. Кріштіану, знаєте, він інопланетянин", – сказав Усик.

Тепер на рахунку зіркового португальця 985 голів у кар'єрі. До історичної позначки у 1000 результативних ударів йому залишилося забити 15 м'ячів.

Усик на власні очі побачив феєричну гру 41-річного форварда.

У поточному сезоні-2026/27 Роналду вже відзначився 8 голами та одним асистом у 12-ти іграх. Нагадаємо, напередодні Кріштіану отримав приз за найкращий Золотий м'яч усіх часів. У голосуванні брали участь 10 номінантів – усі футболісти отримували нагороду щонайменше два рази.

Аль-Наср після 12 турів посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, маючи у своєму активі 28 балів. Стільки ж очок у лідера сезону Аль-Кадісії.

Додамо, що у наступному поєдинку "Лицарі Неджда" зіграють 2 листопада проти Пахтакора в азійській Лізі чемпіонів. Початок – о 15:45 (за київським часом).