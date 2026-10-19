Федерації футболу Португалії дискваліфікувала Роналду

Дисциплінарна рада Федерації футболу Португалії (FPF) ухвалила рішення щодо капітана національної збірної Кріштіану Роналду за самовільне залишення розташування команди.

Про це повідомляє Record.

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41-річного нападника дискваліфікували на 30 днів та зобов'язали сплатити штраф у розмірі 255 євро.

Оскільки 19 днів дискваліфікації форвард вже відбув у рамках тимчасового відсторонення, йому залишилося пропустити лише 11 днів, що дозволить йому зіграти у матчах проти Данії (14 листопада) та Уельсу (17 листопада) у межах Ліги націй.

Нагадаємо, що Роналду самовільно покинув розташування збірної Португалії через скандал із головним наставником Жорже Жезушом. Згодом футболіст опублікував свою версію конфлікту. На що лаконічно вже відреагував 72-річний коуч.

Зазначається, що зірковий форвард виділив 8 пунктів промови, які фахівець нібито мав озвучити на початку пресконференції перед грою проти Данії (1 жовтня). Водночас 41-річний гравець вимагав від наставника "лузітан" публічних вибачень та порівнянь з Пеле.