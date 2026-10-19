Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Федерації футболу Португалії дискваліфікувала Роналду

Олександр Булава — 19 жовтня 2026, 20:48
Федерації футболу Португалії дискваліфікувала Роналду
Кріштіану Роналду
Getty Images

Дисциплінарна рада Федерації футболу Португалії (FPF) ухвалила рішення щодо капітана національної збірної Кріштіану Роналду за самовільне залишення розташування команди.

Про це повідомляє Record.

Реклама:

41-річного нападника дискваліфікували на 30 днів та зобов'язали сплатити штраф у розмірі 255 євро.

Оскільки 19 днів дискваліфікації форвард вже відбув у рамках тимчасового відсторонення, йому залишилося пропустити лише 11 днів, що дозволить йому зіграти у матчах проти Данії (14 листопада) та Уельсу (17 листопада) у межах Ліги націй.

Нагадаємо, що Роналду самовільно покинув розташування збірної Португалії через скандал із головним наставником Жорже Жезушом. Згодом футболіст опублікував свою версію конфлікту. На що лаконічно вже відреагував 72-річний коуч.

Зазначається, що зірковий форвард виділив 8 пунктів промови, які фахівець нібито мав озвучити на початку пресконференції перед грою проти Данії (1 жовтня). Водночас 41-річний гравець вимагав від наставника "лузітан" публічних вибачень та порівнянь з Пеле.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу

Кріштіану Роналду

У нього комплекс напівбога: зірковий співак розкритикував Роналду за демарш у збірній Португалії
Вітінья оцінив ймовірне повернення Роналду у збірну Португалії після конфлікту з тренером
Аль-Наср впевнено переграв Нефтчі у матчі азійської Ліги чемпіонів: Роналду забив 981-й гол у кар’єрі
Матч азійської ЛЧ за участю Роналду стартував не вчасно через загрозу атаки
Найкращим в історії є я, крапка: Роналду – про ціль забити 1000 голів

Останні новини