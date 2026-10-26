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Роналду увійшов до попередньої заявки збірної Португалії на матчі Ліги націй у листопаді – ЗМІ

Софія Кулай — 26 жовтня 2026, 22:05
Роналду увійшов до попередньої заявки збірної Португалії на матчі Ліги націй у листопаді – ЗМІ
Кріштіану Роналду
Getty Images

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду має усі шанси зіграти за збірну Португалії у матчах Ліги націй в листопаді, адже вже потрапив до попередньої заявки "лузітан".

Про це повідомляє O JOGO.

14 листопада португальська національна команда зіграє проти Данії, а 17 листопада – з Уельсом. Обидва поєдинки стартують о 21:45 (за київським часом).

Напередодні португальці лідирують у своєму квартеті за підсумками 4-х турів, маючи у своєму активі максимальні 12 балів.

Нагадаємо, що Роналду самовільно покинув розташування збірної Португалії через скандал із головним тренером Жорже Жезушом. Згодом зірковий футболіст опублікував свою версію конфлікту. На що лаконічно відреагував 72-річний коуч.

41-річний форвард виділив 8 пунктів промови, які фахівець нібито мав озвучити на початку пресконференції перед грою проти Данії (1 жовтня). Водночас він вимагав від наставника "лузітан" публічних вибачень та порівнянь з Пеле.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану готовий врегулювати конфлікт із Жезушом. Федерація футболу Португалії дискваліфікувала Роналду на 30 днів та зобов'язала сплатити штраф у розмірі 255 євро.

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