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Про таку підтримку мріє кожен: клуб Роналду відреагував на присутність Усика на своєму матчі

Денис Іваненко — 30 жовтня 2026, 14:21
Про таку підтримку мріє кожен: клуб Роналду відреагував на присутність Усика на своєму матчі
Олександр Усик
Скриншот

Олександр Усик відвідав останній матч Кріштіану Роналду в чемпіонаті Саудівської Аравії, що не залишилось без уваги Аль-Насра, за який виступає португалець.

Пост про цю подію зробила пресслужба "жовто-синіх".

В соцмережах було опубліковано фотографію колишнього абсолюта в надважкій вазі. На ній він позує у футболці Аль-Насра.

"Про таку підтримку мріє кожен", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в цьому протистоянні клуб Роналду переміг Аль-Холуд із рахунком 5:3. В ньому 5-разовий володар "Золотого м'яча" відзначився хеттриком.

Українець був у захваті від побаченого. Він назвав після гри Кріштіану "інопланетянином".

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