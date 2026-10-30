Про таку підтримку мріє кожен: клуб Роналду відреагував на присутність Усика на своєму матчі

Олександр Усик відвідав останній матч Кріштіану Роналду в чемпіонаті Саудівської Аравії, що не залишилось без уваги Аль-Насра, за який виступає португалець.

Пост про цю подію зробила пресслужба "жовто-синіх".

В соцмережах було опубліковано фотографію колишнього абсолюта в надважкій вазі. На ній він позує у футболці Аль-Насра.

"Про таку підтримку мріє кожен", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в цьому протистоянні клуб Роналду переміг Аль-Холуд із рахунком 5:3. В ньому 5-разовий володар "Золотого м'яча" відзначився хеттриком.

Українець був у захваті від побаченого. Він назвав після гри Кріштіану "інопланетянином".