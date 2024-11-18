Яремчук: Коли ми не створюємо моментів, то це не означає, що у нас проблеми з атакою

Форвард збірної України Роман Яремчук розповів, що слабка результативність національної команди не означає, що є проблеми з нападом. Він вірить, що потенціал "синьо-жовтих" невдовзі дозволить забивати більше голів.

Його слова цитує пресслужба УАФ.

"Часом бувають такі ігри, коли ми не забиваємо, не створюємо моментів. Але це не значить, що в нас щось не так з атакою. Особливо зараз, коли всі гравці суперників знають, що в нас хороша команда. Коли та сама Албанія майже весь матч проводить біля власного штрафного, важко знайти можливість забити. Але я впевнений, що наша команда має значний потенціал, аби забивати голи та здобувати результат. Звичайно, ми хочемо показати свій найкращий футбол, але таке трапляється", – сказав Яремчук.

Також гравець Олімпіакоса відповів, чи відчуває команда тиск через можливий виліт до Ліги С.

"Звісно, ми відчуваємо тиск, але це частина футболу. Кожна гра напружена, особливо коли ти граєш за великі клуби, щоразу борешся за три очки. Наші футболісти виступають у топчемпіонатах, проводять матчі щовихідних на найкращих стадіонах Європи. Не думаю, що це буде проблемою для нас. Завтра атмосфера на трибунах може мати свій вплив, але, сподіваюся, ми залишатимемося сфокусованими на грі", – сказав Яремчук.

Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада у Тирані та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.