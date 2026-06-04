Конкурент Переса перекреслив повернення "Особливого" у Реал: Моурінью не підходить для мого проєкту

Кандидат у президенти мадридського Реала Енріке Рікельме розповів, що не бачить повернення Жозе Моурінью на посаду головного тренера команди.

Його цитує Marca.

Він натякнув, що "вершкових" може очолити наставник, який є другою найбільшою зіркою іспанського гранда. Рікельме наголосив, що назве свого головного коуча лише у випадку перемоги на виборах.

"Він – хороший тренер, але профіль нашого проєкту передбачає зовсім інший стиль. Моурінью не підходить для мого проєкту. У мене є інший тренер. Я не можу назвати ім'я, але, можливо, вам допоможе те, що це друга найбільша зірка світу після гравців Реала. Ми постараємося, щоб тренером став той, кого всі вболівальники хочуть бачити на чолі Реала. Мова йде не про жорстку руку, а про авторитет", – заявив Рікельме,

Нагадаємо, що у поверненні "Особливого" особисто зацікавлений чинний президент клубу Флорентіно Перес. Він вже анонсував призначення Моурінью на посаду головного тренера у разі перемоги на виборах.

Раніше була інформація, що португалець вже узгодив контракт із мадридським клубом, а також заговорив про перший трансфер Реала на наступний сезон-2026/27.

Відзначимо, що у португальського фахівця є чинний контракт із Бенфікою, який розрахований до кінця червня 2027 року. Щоправда, на тлі чуток про повернення Жозе у Мадрид з'явилася інформація, що його на чолі "орлів" замінить Марку Сілва, який покине Фулгем.