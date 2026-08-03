Захисник Манчестер Сіті – про перехід Сілви у Реал: Він дуже давно говорив про Іспанію

Центральний захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол поділився думками щодо переходу Бернарду Сілви до мадридського Реала.

Його слова наводить AS.

31-річний футболіст приєднався до мадридського клубу на правах вільного агента після завершення контракту з МанСіті, який сплив 30 червня 2026 року.

"Наскільки це велика втрата? Дізнаємося, коли знову зберемося на початку сезону. Бернарду повернувся на своє місце – він дуже давно говорив про Іспанію", – сказав Гвардіол.

Іспанський гранд уклав контракт із португальцем до 30 червня 2028 року, а фінансові деталі угоди не розголошувалися.

Нагадаємо, що Сілва виступав за "містян" із літа 2017-го. Від моменту переходу провів у футболці Сіті 480 матчів (76 голів та 77 асистів), завоювавши із командою 19 титулів.

Раніше Гвардіола також сватали у Реал.

Відзначимо, що у літнє трансферне вікно "вершкові" закрили трансфер іспанського захисника лондонського Челсі Марка Кукурельї.