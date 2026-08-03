Голкіпер Реала перебрався до Севільї

Голкіпер Фран Гонсалес перебрався із мадридського Реала у Севілью.

Про це повідомляє сайт "червоно-білих".

Контракт із 21-річним воротарем укладений до 30 червня 2031 року. Фінансові деталі угоди не розкриваються.

Let me tell you - 𝐭𝐡𝐞 𝐤𝐞𝐲 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 pic.twitter.com/UCgT55Kb7f — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 2, 2026

Раніше іспанські ЗМІ інформували, що "вершкові" виручать за цей перехід близько 3 мільйонів євро та збережуть за собою 50% економічних прав на футболіста, а також отримають опцію зворотного викупу гравця.

Відзначимо, що Гонсалес став частиною Реала влітку 2022-го. Пройшов структуру мадридського клубу та у сезоні-2024/25 Фран дебютував за основу "Королівського клубу". Це сталося у матчі проти Валенсії, коли його команда зазнала домашньої поразки з рахунком 1:2.

Також пограв за різні вікові категорії збірної Іспанії (U-19, U-20 та U-21). Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що італійська Рома продовжує працювати над трансфером нападника Реала Ендріка.