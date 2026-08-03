Рома працює над переходом нападника Реала – ЗМІ

Рома продовжує вивчати переїзд нападника мадридського Реала Ендріка у Рим.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Італійський клуб прагне орендувати 20-річного бразильця з правом викупу. Водночас "вовки" готові включити в угоду співпраці пункт про зворотний викуп угоди гравця іспанським грандом.

У такому переході особисто зацікавлений головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні. Зазначається, що спортивний директор італійського клубу вже взяв курс в Іспанію, щоб оцінити реальність потенційного трансферу гравця збірної Бразилії.

Нагадаємо, що Ендрік перебрався до Мадрида влітку 2024-го. Однак не зумів стати стабільним гравцем основи "вершкових", тому клуб віддав бразильця в оренду у французький Ліон (21 матч). У розташування "Королівського клубу" молодий форвард повернувся по закінченні сезону-2025/26.

У футболці команди Ла Ліги провів 40 ігор, у яких відзначився 7 м'ячами та 1 асистом.

Також за його спиною 21 поєдинок за збірну Бразилії (4 результативні удари).

Раніше Рома оголосила про підписання 22-річного центрального захисника збірної Греції та німецького Вольфсбурга Константіноса Кульєракіса. Також римський клуб віддав українського форварда Артема Довбика у Болонью.