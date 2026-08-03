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Артета особисто переконував Вінісіуса перейти до Арсенала – ЗМІ

Микола Літвінов — 3 серпня 2026, 12:22
Артета особисто переконував Вінісіуса перейти до Арсенала – ЗМІ
Мікель Артета
Getty Images

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета особисто піклується оформленням трансферу вінгера мадридського Реала до свого клубу.

Про це повідомляє Diario AS.

Як зазначається, наставник "канонірів" особисто вів переговори з бразильським нападником, де наголошував, наскільки важливою частиною є гравець у плані проєкту клубу.

За твердженнями видання, Артета сказав Вінісіусу, що у випадку, якщо він доєднається до лондонського колективу, це сильно допоможе ще більше розвинутися Арсеналу в статусі провідної команди Європи, яка прагне здобути всі трофеї.

Утім, Вінісіус буде розглядати рішення щодо свого майбутнього після приїзду до Мадрида, де обговорить всю цю ситуацію із керівництвом "вершкових", оскільки на відміну від переходу до лондонців, ще не відомо, чи буде Вінісіус мати таку визначну роль у Реалі.

Нагадаємо, що про інтерес до Вінісіуса з боку Арсенала стало відомо, ще наприкінці минулого місяця. "Вершкові" запропонували новий контракт бразильцю, проте у разі відмови від нього клуб готовий попрощатися з гравцем. 

Зауважимо, що в сезоні-25/26 Вінісіус провів у футболці "королівського" клубу 53 матчі, у яких забив 22 голи та віддав 14 асистів. Нападник приєднався до мадридського колективу в липні 2018 року, коли командою керував ще Хулен Лопетегі.

За цей час Вінісіус відіграв у складі "вершкових" 375 поєдинків (128 голів та 100 асистів), тричі виграв чемпіонат Іспанії (19/20, 21/22, 23/24) та підняв над головою Суперкубок Іспанії (19/20, 21/22, 23/24), двічі тріумфував у Лізі чемпіонів (21/22, 23/24), Клубному чемпіонаті світу (2019, 2023) та в Суперкубку УЄФА (22/23, 24/25), а також став одноразовим володарем Кубку Іспанії (22/23).

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