Фулгем підтвердив відхід Сілви, тренер може очолити Бенфіку

Головний тренер Фулгема Марку Сілва залишить команду цього літа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сілва очолював Фулгем протягом п'яти років – виграв Чемпіоншип у своєму першому сезоні в сезоні-2021-22 та вивів клуб до Прем'єр-ліги.

"До наших уболівальників — я просив вас із самого першого дня завжди бути з нами. І саме це ви робили протягом останніх п'яти років. Разом ми досягли багато чого.

Ми з моїм тренерським штабом завжди відчували вашу підтримку. Я ніколи цього не забуду. Фулгем завжди залишиться в моєму серці, і рано чи пізно я повернуся на "Крейвен Коттедж", - звернувся Сілва у відкритому листі до уболівальників.