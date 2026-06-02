Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Фулгем підтвердив відхід Сілви, тренер може очолити Бенфіку

Олександр Булава — 2 червня 2026, 19:24
Фулгем підтвердив відхід Сілви, тренер може очолити Бенфіку
Марку Сілва
Фулгем

Головний тренер Фулгема Марку Сілва залишить команду цього літа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сілва очолював Фулгем протягом п'яти років – виграв Чемпіоншип у своєму першому сезоні в сезоні-2021-22 та вивів клуб до Прем'єр-ліги.

"До наших уболівальників — я просив вас із самого першого дня завжди бути з нами. І саме це ви робили протягом останніх п'яти років. Разом ми досягли багато чого.

Ми з моїм тренерським штабом завжди відчували вашу підтримку. Я ніколи цього не забуду. Фулгем завжди залишиться в моєму серці, і рано чи пізно я повернуся на "Крейвен Коттедж", - звернувся Сілва у відкритому листі до уболівальників.

Власник Фулхема Шахід Хан повідомив, що клуб підготувався до відходу Сілви і незабаром знайде йому заміну.

За інформацією Sky Sport, португальця тісно пов'язують з переходом до Бенфіки на заміну Жозе Моурінью.

Раніше на посаду головного тренера Бенфіки також приписували колишнього наставника Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма, якого у січні звільнили "червоні дияволи".

Чемпіонат Англії, АПЛ Бенфіка Фулгем

Фулгем

Можлива заміна Моурінью: журналіст розкрив деталі перемовин Бенфіки з наставником Фулгема
Бенфіка знайшла заміну Моурінью в АПЛ
Арсенал – Фулгем: прогноз на матч 35 туру АПЛ
ЗМІ розкрили тренера, який може замінити Моурінью у Бенфіці
Ярмолюк вийде у стартовому складі Брентфорда на матч проти Фулгема

Останні новини