Фулгем підтвердив відхід Сілви, тренер може очолити Бенфіку
Головний тренер Фулгема Марку Сілва залишить команду цього літа.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сілва очолював Фулгем протягом п'яти років – виграв Чемпіоншип у своєму першому сезоні в сезоні-2021-22 та вивів клуб до Прем'єр-ліги.
"До наших уболівальників — я просив вас із самого першого дня завжди бути з нами. І саме це ви робили протягом останніх п'яти років. Разом ми досягли багато чого.
Ми з моїм тренерським штабом завжди відчували вашу підтримку. Я ніколи цього не забуду. Фулгем завжди залишиться в моєму серці, і рано чи пізно я повернуся на "Крейвен Коттедж", - звернувся Сілва у відкритому листі до уболівальників.
Власник Фулхема Шахід Хан повідомив, що клуб підготувався до відходу Сілви і незабаром знайде йому заміну.
За інформацією Sky Sport, португальця тісно пов'язують з переходом до Бенфіки на заміну Жозе Моурінью.
Раніше на посаду головного тренера Бенфіки також приписували колишнього наставника Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма, якого у січні звільнили "червоні дияволи".