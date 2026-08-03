Атлетік вивісив цінник на чемпіона світу, яким цікавляться Реал і Барселона

Атлетік Більбао не проти продати центрального захисника Емеріка Лапорта.

Про це повідомляє AS.

Однак зацікавленим клубам доведеться солідно розщедритися, аби оформити трансфер 32-річного футболіста. "Баски" хочуть виручити за свого провідного центрбека не менше 80 мільйонів євро. Це мінімальна стартова сума у боротьбі за досвідченого оборонця.

Інтерес до чемпіона світу-2026 проявляли гранди Ла Ліги – Барселона та Реал Мадрид. Цікаво, що спортивний директор "блаугранас" Деку наживо стежив за грою Лапорта на переможному для нього ЧС-2026.

Чинний контракт Лапорта з Атлетік розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Емерік повернувся до "басків" у вересні 2025-го, коли перейшов із саудівського Аль-Насра. У футболці клубу з Більбао вже провів 252 матчі (10 голів і 8 асистів).

Раніше повідомлялося, що Реал продав у Севілью 21-річного голкіпера Франа Гонсалеса.