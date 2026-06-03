Президент Реала анонсував перший великий трансфер на наступний сезон

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес анонсував, що цього четверга, 4 червня, клуб оголосить про перший великий трансфер на наступний сезон.

Його слова передає AS.

"Цього четверга я оголошу про перший великий трансфер Реала на наступний сезон. Усі знають, у чому полягає мій спортивний проєкт: мати найкращих гравців і продовжувати перемагати", – зазначив Перес.

Напередодні стало відомо, що ключовий захисник міланського Інтера Дензел Дюмфріс погодився на перехід до команди "вершкових". Водночас повідомлялося, що ексзахисник англійського Ліверпуля Ібраїма Конате теж приєднається до "королівського" клубу, уже навіть узгоджені умови контракту.

Зауважимо, що кампанію-25/26 мадридський Реал завершив на другій позиції у внутрішньому чемпіонаті. Барселона обігнала мадридців на 8 очок та посіла перше місце. У Лізі чемпіонів "королівський" клуб дійшов до чвертьфіналу, де поступився мюнхенській Баварії за сумою двох матчів (4:6).

Також додамо, що напередодні президент Реала Флорентіно Перес спростував чутки про свою відставку, проте призначив дострокові вибори глави клубу. Його головним конкурентом на виборах є бізнесмен Енріке Рікельме.