Перес дав "зелене світло": Реал і Манчестер Сіті розпочали перемовини щодо трансферу Родрі

Мадридський Реал та англійський Манчестер Сіті розпочали усні перемовини щодо підписання опорного півзахисника збірної Іспанії Родрі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Зелене світло" на вхідний трансфер особисто дав президент "вершкових" Флорентіно Перес.

Іспанський гранд готовий викласти за найкращого гравця чемпіонату світу-2026 понад 50 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює його вартість трішки дорожче – у 55 мільйонів.

Чинний контракт Родрі з МанСіті розрахований до кінця червня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ і Барселона приєдналися до Реала у боротьбі за володаря Золотого м'яча-2024. А ще напередодні цього вже була інформація, що "Королівський клуб" узгодив умови особистого контракту з 30-річним півзахисником.

Водночас повідомлялося, що "містяни" запропонували іспанцю нову угоду. У футболці МанСіті іспанський півзахисник провів 298 матчів (із липня 2019-го), у яких відзначився 28 голами та 32 асистами. Разом із Сіті завоював 13 титулів.