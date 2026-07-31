За ним полює Реал: Манчестер Сіті повісив цінник на Родрі

Манчестер Сіті визначився із сумою, за яку готовий продати Родрі у мадридський Реал.

Про це інформує журналіст Sky Sport Патрік Бергер.

"Містяни" вимагають за свого опорного півзахисника, який став найкращим гравцем чемпіонату світу-2026, 75 мільйонів євро.

Наразі між клубами ведуться прямі перемовини щодо трансферу володаря Золотого м'яча-2024.

Зазначалося, що іспанський гранд готовий викласти за іспанця понад 50 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює його вартість трішки дорожче – у 55 мільйонів.

Чинний контракт Родрі з МанСіті розрахований до кінця червня 2027 року. Хоча сам лідер "містян" зацікавлений у своєму переїзді у Мадрид, а президент Реала Флорентіно Перес дав "зелене світло" на трансфер 30-річного футболіста.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ і Барселона приєдналися до Реала у боротьбі за іспанця. Ще напередодні цього вже була інформація, що "Королівський клуб" узгодив умови особистого контракту із півзахисником.

Водночас повідомлялося, що "містяни" запропонували іспанцю нову угоду. У футболці МанСіті іспанський півзахисник провів 298 матчів (із липня 2019-го), у яких відзначився 28 голами та 32 асистами. Разом із Сіті завоював 13 титулів.