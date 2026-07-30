Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті близький до трансферу молодої зірки збірної Марокко

Софія Кулай — 30 липня 2026, 11:07
Манчестер Сіті близький до трансферу молодої зірки збірної Марокко
Аюб Буадді
Getty Images

Півзахисник французького Лілля Аюб Буадді наблизився до трансферу у Манчестер Сіті.

Про це інформує Ніколо Скіра.

18-річний марокканець вже погодив умови особистого контракту із "містянами". Зазначається, що Буадді укладе угоду з англійським грандом до 2031 року.

Раніше повідомлялося, що Лілль хоче виручити за свого талановитого півзахисника близько 100 мільйонів євро.

Його контракт із клубом Ліги 1 розрахований до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця збірної Марокко у 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Буадді виступає за основу Лілля з літа 2023-го. Відтоді провів за "мастифів" 96 ігор, у яких відзначився 4 асистами.

Також за його спиною 8 ігор за збірну Марокко, зокрема 5 поєдинків у межах крайнього чемпіонату світу-2026. Наразі результативними діями за національну команду не запам'ятався.

Раніше повідомлялося, що МанСіті продовжив контракт із зірковим захисником Йошко Гвардіолом, яким цікавився мадридський Реал.

Читайте також :
Олімпіакос оголосив про перехід ексголкіпера Манчестер Сіті
Лілль Манчестер Сіті

Лілль

Манчестер Сіті націлився на одне з відкриттів ЧС-2026
Сандерленд підписав захисника збірної Бельгії
"Останній танець", як то кажуть: 39-річний Жиру прокоментував продовження контракту з Ліллем
Лілль продовжив контракт 39-річним Жиру
Син легендарного Карло Анчелотті очолив Лілль

Останні новини