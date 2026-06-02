Президент Реала жорстко відреагував на критику: Ми виграли шість Ліг чемпіонів за десять років

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес відреагував на критику у бік керівництва клубу.

Його цитує Managing Madrid.

Очільник "Королівського клубу" відповів на заяви про те, що найкращі футболісти світу не будуть грати під його керівництвом. Перес переконаний, що іспанський гранд рухається у правильному напрямку саме під його керівництвом, пригадавши усі тріумфи клубу у Лізі чемпіонів.

"Невже хтось справді вірить, що найкращі гравці світу не гратимуть зі мною? Ви так вважаєте? Ні. Якщо порахувати, то тут зібрані всі найкращі у світі. Не як ті хлопці, які ходять і кажуть, що збираються залучити того й того, а потім їхній агент дзвонить і каже, що це брехня. Мені не треба говорити такі речі, бо мій послужний список говорить сам за себе. Ми виграли 15 кубків європейських чемпіонів із різними тренерами. Тренер має розділяти культуру Реала. Якщо у вас є найкращі гравці та тренер, який знає, як грати кожним з них, успіх не змусить себе довго чекати. Ми виграли шість Ліг чемпіонів за десять років. А тепер нам кажуть, що все жахливо. Це нечувано", – заявив Перес.

Президент Реала заявляв, що тогорічний Клубний чемпіонат світу зірвав підготовку команди до подальшого сезону. Нагадаємо, що "вершкові" покинули клубний ЧС-2025, який відбувався у США, на стадії півфіналу від ПСЖ (0:4).

Також додамо, що напередодні Перес спростував чутки про свою відставку, проте призначив дострокові вибори глави клубу. Його головним конкурентом на виборах є бізнесмен Енріке Рікельме.