Лівий вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш може змінити англійську прописку на іспанську.

Про це інформує The Sun.

30-річним досвідченим хавбеком цікавиться мадридський Атлетико. Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне вбачає у Гріліші футболіста, який ідеально вписується у його стиль гри. Тому керівництво "червоно-білих" почало роздумувати над трансфером англійця.

Цікаво, що не лише мадридський гранд цікавиться Джеком. Любитель гулянок і алкоголю потрапив під приціл Евертона, за який він виступав на правах оренди, Астон Вілли та ще команд із МЛС і Саудівської Аравії.

У минулому сезоні-2025/26 Гріліш виступав за клуб Віталія Миколенка, після чого повернувся до розташування "містян". У футболці "ірисок" провів 22 матчі (2 голи та 6 асистів). Раніше повідомлялося, що Евертон вагається щодо повноцінного трансферу Джека.

Його контракт із МанСіті розрахований до кінця червня 2027-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість 30-річного футболіста у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Гріліш грає за "містян" із літа 2021-го, коли перебрався із Астон Вілли. Від моменту переходу відіграв за англійський гранд 157 ігор, у яких забив 17 м'ячів і віддав 23 результативні передачі.

Додамо, що навесні 2026-го Гріліш заснув п'яним у барі після гучної вечірки.