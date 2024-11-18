Хотіли перекладати російською: на пресконференції збірної України стався інцидент через мову

На передматчевій пресконференції збірної України за участі головного тренера Сергія Реброва та нападника Романа Яремчука стався інцидент через російську мову

Про це повідомляє ВЗБІРНА.

Федерація футболу Албанії надала на захід перекладача, який не розумів української, натомість хотів перекладати питання представникам "синьо-жовтих" російською.

Сергій Ребров та Роман Яремчук принципово відмовились від такої опції. У підсумку переклад здійснювався з албанської на англійську.

Після пресконференції представник збірної Албанії пояснила, що вони вважали це "найкращим рішенням, адже російська схожа на українську".

Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада у Тирані та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.