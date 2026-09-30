У Федерації футболу Угорщини відреагували на можливе призначення Реброва тренером збірної

Прессекретар Федерації футболу Угорщини Герге Сабо відреагував на чутки щодо можливого звільнення головного тренера національної команди Марко Россі.

Його слова передає Magyar Nemzet.

Зокрема, була інформація, що на цю посаду можуть призначити Сергія Реброва. Фахівець заявив, що наразі не планується зміна наставника у збірній Угорщини.

"Це визнання, коли імениті фахівці виявляють інтерес до того, щоб очолити збірну Угорщини, однак Федерація футболу Угорщини ні з ким не веде переговорів щодо посади головного тренера", – сказав Сабо.

Зазначимо, що Угорщина є суперником збірної України по групі в Лізі націй. У першому турі підопічні Андреа Мальдери здобули перемогу в Будапешті з рахунком 1:0.

Після цього команда Марко Россі не змогла перемогти Північну Ірландії (0:0). Через такі результати активізувались розмови про можливе звільнення наставника угорців.

Нагадаємо, що другий матч між Україною й Угорщиною відбудеться 5 жовтня у словацькій Трнаві. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Сергій Ребров залишив "синьо-жовтих" у квітні. Після цього він поки не повернувся до тренерської діяльності, проте встиг опинитись в епіцентрі скандалу, зігравши в падел із легендою збірної Росії.