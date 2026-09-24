Мальдера: Я дуже поважаю пана Реброва, він мені навіть чимось допоміг на цьому початковому шляху

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що він поважає попереднього наставника національної команди Сергія Реброва та розповів про допомогу з його боку.

Про це він розповів під час передматчевої пресконференції.

"Я дуже поважаю пана Реброва. Ми з ним спілкувалися доволі нещодавно. Ми поважаємо одне одного з точки зору професійності. І мушу чесно сказати, що він мені навіть чимось допоміг на цьому початковому шляху".

Також італійський фахівець додав, що він не хоче думати про тиск, оскільки для нього гордість представляти національну команду України, й він хоче насолоджуватися кожним моментом під час своєї каденції.

"Щодо тиску, про який ви говорите, – це частина спорту, частина футболу. Я хочу зараз, на цей момент, прожити ці чотири матчі на максимум. Для мене це велика гордість – бути тут і представляти національну команду України. Я хочу проживати кожну мить, кожен момент, не думаючи про цей тиск, а думаючи завжди про удачу через те, що я тут".

Зауважимо, що Ребров пішов з посади головного тренера збірної України у квітні цього року. Після цього фахівець став фігурантом гучних скандалів.

Стало відомо, що Ребров вніс 30 мільйонів гривень застави за ексголову Офісу президента Андрія Єрмака. А згодом було зафіксовано, як український тренер грає у падел з ексгравцем збірної Росії з футболу Васілієм Березуцьким.

Нагадаємо, що напередодні тренерський штаб Андреа Мальдери визначився із заявкою на стартові матчі Ліги націй у дивізіоні В.

Зазначимо, що під час найближчого збору збірна України проведе чотири поєдинки на цьому турнірі.