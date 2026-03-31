Ребров – про залучення гравців молодіжки у збірну: А Мудрик не основний гравець старту? А Судаков?

Микола Літвінов — 31 березня 2026, 22:00
Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед товариським матчем проти Албанії відповів на запитання щодо інтеграції гравців молодіжної команди до основного складу.

Про це він сказав у етері на Megogo.

На тезу журналістки про те, що за період його роботи з молодіжної збірної закріпитися в команді вдалося лише Єгору Ярмолюку, наставник висловив незгоду.

"Почекайте, чому ви сказали тільки про Ярмолюка? А Судаков – це хто? А Мудрик – це хто? За віком вони підходять. А Очеретько зараз – це хто? А Волошин? Тобто я не знаю, чому ви сказали тільки за Ярмолюка, який так само, як і інші гравці, прийшов, коли закінчився відбірковий цикл U-21".

Після уточнення, що йдеться саме про гравців стартового складу, фахівець навів ще кілька прикладів.

"А Мудрик не основний гравець старту? А Судаков? Я думаю, що достатньо. А Забарний? Ще рік тому він міг грати на Олімпіаді".

Національна збірна України вже розпочала свій товариський матч проти команди Албанії. Гра проходить на стадіоні "Естаді Сьютат де Валенсія". "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Зазначимо, що до цього команди вісім разів перетиналися на футбольному полі. В історії очних протистоянь наша збірна має перевагу – шість перемог та по одній нічиїй і поразці.

Востаннє вони зустрічалися в листопаді 2024 року в Лізі націй. Тоді "синьо-жовті" здолали албанців з рахунком 2:1, завдяки двом швидким голам уже в перші десять хвилин зустрічі.

Нагадаємо, що напередодні Україна й Албанія втратили шанс потрапити на ЧС-2026. У півфіналі раунду плейоф вони поступились Швеції та Польщі відповідно, які між собою і розіграють путівку на турнір.

