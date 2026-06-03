Наше розчарування – від дуже великих очікувань: Шовковський оцінив роботу Реброва на чолі збірної України

Колишній наставник київського Динамо Олександр Шовковський висловився про роботу Сергія Реброва на чолі збірної України.

Його слова передає ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Тренер вважає, що вболівальники мали завищені очікування, які не були виправдані. При цьому він підкреслив, що наразі український футбол перебуває у кризі й це варто враховувати при оцінці роботи спеціаліста.

"Щоб команда національної збірної виступала найякісніше та була постійно представлена на світових і європейських форумах збірних треба два фактори. Перший – зробити так, щоб УПЛ входила в топ-5, де рівень кожної гри був настільки високий, щоб усі максимально викладалися, з максимальною інтенсивністю грали на високих швидкостях, щоб рівень постійно ріс, щоб поруч були найякісніші легіонери, які грають на найвищому рівні, і щоб рівень наших гравців піднімався до цього. Другий варіант – це щоб гравці збірної грали в топ-5 чемпіонатах. Ми маємо розуміти, і всі вболівальники мають усвідомлювати, що футбол в Україні виживає. І ті гравці, які виступають у нашому чемпіонаті, якщо він може пробігти, умовно, щось зробити за 10 секунд, він не буде робити це за 8 чи 9 секунд. Чим вищий рівень, тим різниця між гравцями менша, але інтелект має бути вищий, прийняття рішень швидшим, робота з м'ячем швидшою. Ці навички дуже мало відрізняються. Наше розчарування – від дуже великих очікувань", – сказав Шовковський.

Нагадаємо, що Сергій Ребров очолював збірну України з червня 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 34 матчі, у яких здобули 16 перемог, зазнали 10 поразок і 8 разів зіграли внічию.

У травні його змінив на посаді головного тренера Андреа Мальдера. Напередодні він дебютував з перемоги в поєдинку проти Польші.