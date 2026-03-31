Збірна України назвала склад на матч з Албанією

Збірна України визначилась зі стартовим складом на товариський матч проти Албанії.

Україна: Різник – Конопля, Забарний, Сарапій, Миколенко – Ярмолюк, Малиновський, Шапаренко – Гуцуляк, Яремчук, Волошин

Матч на "Естаді Сьютат де Валенсія" розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Зазначимо, що до цього команди вісім разів перетиналися на футбольному полі. В історії очних протистоянь наша збірна має перевагу – шість перемог та по одній нічиїй і поразці.

Востаннє вони зустрічалися в листопаді 2024 року в Лізі націй. Тоді "синьо-жовті" здолали албанців з рахунком 2:1, завдяки двом швидким голам уже в перші десять хвилин зустрічі.

Нагадаємо, що напередодні Україна й Албанія втратили шанс потрапити на ЧС-2026. У півфіналі раунду плейоф вони поступились Швеції та Польщі відповідно, які між собою і розіграють путівку на турнір.