Ребров: У збірної України хороший баланс молодості та досвіду

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров вважає, що має хорошу команду з добрим балансом.

Про це фахівець розповів на передматчевій пресконференції.

"Лідери національної команди не проявляють себе в збірній? Я не погоджуюся. У нас дуже молода команда, яка була наймолодшою на Євро-2024. Зараз навіть ще молодша, ніж раніше. Молоді гравці, навіть якщо є лідерами, не є стабільними. Для футболістів, які хочуть бути лідерами, важливо показувати стабільну гру в клубі та збірній.

Зараз у нас хороша команда, з добрим балансом молодих і досвідчених футболістів. Як на мене, у цієї команди хороше майбутнє. Але я завжди говорю гравцям, що футбол – це про сьогодні. Це не про те, що ти покажеш завтра, як зіграєш за клуб. Ти маєш показувати свій максимум у національній збірній.

Я не думаю, що наші футболісти не показують їхній рівень. На рівні збірних ми граємо проти найкращих гравців із кожної країни. Приміром, завтра ми протистоятимемо Албанії, більшість футболістів якої зіграли на Євро, виступають у топлігах", – зазначив Ребров.