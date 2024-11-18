У нас є 24 години: Ребров – про відновлення Ваната

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив імовірність появи нападника Динамо Київ Владислава Ваната у матчі шостого туру Ліги націй проти Албанії.

Про це фахівець розповів на передматчевій пресконференції.

"Ванат відновлюється. Побачимо. Ще є 24 години. Влад приїхав у збірну з бажанням грати. Ми не розуміли, скільки часу займе це пошкодження. Він хоче грати, готовий грати за нашу країну. Ще є 24 години і я сподіваюся, що він буде готовий до цієї гри", – розповів Ребров.

Нагадаємо, Ванат не потрапив у заявку команди на гру 5 туру проти Грузії (1:1). Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада у Тирані та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.