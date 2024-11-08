Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ребров довикликав капітана Динамо у збірну України через травму Циганкова

Олександр Булава — 8 листопада 2024, 11:44
Ребров довикликав капітана Динамо у збірну України через травму Циганкова
Віталій Буяльський
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав півзахисника Динамо Віталія Буяльського.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Капітан Динамо замінить у національній команді вінгера Жирони Віктора Циганкова, який не встиг відновитися від травми.

В листопаді на "синьо-жовтих" чекають виїзні матчі проти Грузії (16 листопада о 19:00 за київським часом) та Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялось, що після нічиєї з Чехією Україна втратила шанси потрапити до першого кошика під час жеребкування відбору на ЧС-2026, яке відбудеться 13 грудня 2024 року.

Віталій Буяльський Динамо Київ Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Сергій Ребров

Сергій Ребров

Грозний: Моє бачення – нам не потрібно критикувати Реброва
Ребров оголосив склад збірної України на листопадові матчі Ліги націй
Шевченко підписав меморандум про співпрацю з КНУ імені Шевченка
Ребров висловився про гру Довбика в Ромі
Ребров обійшов Буряка за кількістю матчів на чолі збірної України

Останні новини