Ребров довикликав капітана Динамо у збірну України через травму Циганкова

Головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав півзахисника Динамо Віталія Буяльського.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Капітан Динамо замінить у національній команді вінгера Жирони Віктора Циганкова, який не встиг відновитися від травми.

В листопаді на "синьо-жовтих" чекають виїзні матчі проти Грузії (16 листопада о 19:00 за київським часом) та Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялось, що після нічиєї з Чехією Україна втратила шанси потрапити до першого кошика під час жеребкування відбору на ЧС-2026, яке відбудеться 13 грудня 2024 року.