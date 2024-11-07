Ключовий гравець збірної України не зіграє у вирішальних матчах Ліги націй – джерело

Вінгер Жирони Віктор Циганков не допоможе "синьо-жовтим" у листопадових матчах Ліги націй.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Циганков не встиг відновитися після надриву задньої поверхні стегна. Останній МРТ показав, що Циганкову потрібен ще мінімум тиждень відновлення для повноцінних навантажень у загальній групі.

Нагадаємо, українець травмувався ще на початку жовтня. Спочатку прогнозувалося, що вінгер Жирони пропустить щонайменше п’ять тижнів. Нещодавно Жирони Мічел заявив, що Циганков ще не повністю відновився від травми.

В листопаді на "синьо-жовтих" чекають виїзні матчі проти Грузії (16 листопада о 19:00 за київським часом) та Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).

Раніше повідомлялось, що після нічиєї з Чехією Україна втратила шанси потрапити до першого кошика під час жеребкування відбору на ЧС-2026, яке відбудеться 13 грудня 2024 року.

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.