Україна втратила шанси на потрапляння до першого кошика під час жеребкування відбору на ЧС-2026

Збірна України з футболу після проведення жовтневих матчів Ліги націй втратила шанси потрапити до першого кошика під час жеребкування кваліфікації до ЧС-2026 для європейських команд, яке відбудеться 13 грудня 2024 року.

54 збірні будуть розподілені на 12 груп по 4-5 команд. Команда Сергія Реброва потрапить до другого кошика. Під час кваліфікації буе визначено 16 європейських збірних, які стануть учасниками мундіалю.

У перший кошик жеребкування потраплять 8 найкращих команд за підсумками розіграшу Ліги націй УЄФА у дивізіоні А, а також 4 збірні, які на момент жеребкування матимуть найкращий рейтинг ФІФА.

Нагадаємо, що 12 переможців груп отримають пряму путівку на турнір, який відбудеться у Канаді, США та Мексиці з 11 червня до 19 липня 2026 року.

Ще 4 учасники ЧС від Європи визначаться у плейоф, який пройде у форматі "фіналу чотирьох". До 12 команд, які посядуть друге місце у груповому етапі кваліфікаційного турніру, приєднаються 4 найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/25, які не посіли перше чи друге місце на груповому етапі кваліфікації. Ці 16 команд будуть розподілені на чотири шляхи – по чотири команди на кожному.

Вже гарантували потрапляння до першого кошику під час жеребкування: Франція, Іспанія, Англія, Бельгія, Нідерланди, Португалія, Італія, Німеччина.

Ще 4 збірні визначаться після закінчення групового етапу Ліги націй.

14 жовтня у польському Вроцлаві відбувся матч четвертого туру Ліги націй УЄФА, в якому збірна України в номінально домашньому матчі зіграла внічию з Чехією.

У наступному турі Ліги націй збірна України зіграє з Грузією. Матч відбудеться 16 листопада.

Наразі на першому місці знаходиться Чехія. Вона має в активі 7 балів. У Грузії та Албанії по 6 очок. А останнє місце посідає Україна, в якої 4 бали.