Реал завдяки голу Гарсії вибив Ювентус в 1/8 КЧС-2025

У вівторок, 1 липня, відбувся матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, в якому Реал обіграв Ювентус.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "вершкових".

Єдиним голом уболівальників порадував Гонсало Гарсія, який відкрив рахунок на 54-й хвилині поєдинку після асиста Трента Александера-Арнольда.

Ювентус у підсумку не зміг нічим відповісти, пропустивши мадридців у чвертьфінал, де вони зіграють проти переможця пари Боруссія Дортмунд – Монтеррей.

Клубний чемпіонат світу-2025

1/8 фіналу, 1 липня

Реал Мадрид – Ювентус 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 54 Гарсія

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу 2025 року поступово наближається до стадії 1/4 фіналу, де вже відомі три пари команд, які продовжать сперечатися за перемогу на турнірі.

Останні два матчі 1/8 фіналу змагання принесли несподівані результати з вильотом двох європейських клубів. Спочатку Інтер зазнав поразки від Флуміненсе (0:2), після чого Манчестер Сіті у додатковий час програв Аль-Хілялю (3:4).

В одному протистоянні зійдуться Палмейрас, який вибив Ботафого (1:0), та Челсі, який розгромив Бенфіку Анатолія Трубіна (4:1).

В іншому відбудеться європейська дуель за участі чинного переможця Ліги чемпіонів ПСЖ та Баварії. На стадії 1/8 фіналу французи не помітили Інтер Маямі (4:0), а німці в результативному поєдинку переграли Фламенго (4:2).