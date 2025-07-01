Реал завдяки голу Гарсії вибив Ювентус в 1/8 КЧС-2025
У вівторок, 1 липня, відбувся матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, в якому Реал обіграв Ювентус.
Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "вершкових".
Єдиним голом уболівальників порадував Гонсало Гарсія, який відкрив рахунок на 54-й хвилині поєдинку після асиста Трента Александера-Арнольда.
Ювентус у підсумку не зміг нічим відповісти, пропустивши мадридців у чвертьфінал, де вони зіграють проти переможця пари Боруссія Дортмунд – Монтеррей.
Клубний чемпіонат світу-2025
1/8 фіналу, 1 липня
Реал Мадрид – Ювентус 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 54 Гарсія
Нагадаємо, клубний чемпіонат світу 2025 року поступово наближається до стадії 1/4 фіналу, де вже відомі три пари команд, які продовжать сперечатися за перемогу на турнірі.
Останні два матчі 1/8 фіналу змагання принесли несподівані результати з вильотом двох європейських клубів. Спочатку Інтер зазнав поразки від Флуміненсе (0:2), після чого Манчестер Сіті у додатковий час програв Аль-Хілялю (3:4).
В одному протистоянні зійдуться Палмейрас, який вибив Ботафого (1:0), та Челсі, який розгромив Бенфіку Анатолія Трубіна (4:1).
В іншому відбудеться європейська дуель за участі чинного переможця Ліги чемпіонів ПСЖ та Баварії. На стадії 1/8 фіналу французи не помітили Інтер Маямі (4:0), а німці в результативному поєдинку переграли Фламенго (4:2).