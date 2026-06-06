Президент Реала спростував можливий трансфер володаря Золотого м'яча

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес не має наміру домовлятися із Манчестер Сіті про можливий трансфер володаря Золотого м'яча-2024 Родрі.

Про це інформує Marca із посиланням на слова журналіста Маттео Моретто.

За його інформацією, між європейськими грандами відбувся прямий діалог, у ході якого "вершкові" дали чітко зрозуміти "містянам", що вони не претендують на опорника.

"Мені сказали, що Флорентіно не хоче підписувати Родрі, і наразі, схоже, ця справа не рухається вперед. Манчестер Сіті запропонував йому вигідне продовження контракту. Гравець взяв час на роздуми. Сторони не так вже й далекі від досягнення угоди", – сказав Моретто.

Кандидат у президенти Реала Енріке Рікельме зробив гучну обіцянку щодо підписання двох зіркових футболістів із Манчестер Сіті Родрі та Ерлінга Голанда. Представники норвезького нападника та "містяни" вже відреагували на слова Рікельме щодо потенційного трансферу.

Нагадаємо, що головним конкурентом Енріке на виборах є чинний президент "вершкових" Флорентіно Перес, який також вже пообіцяв у випадку своєї звитяги на виборах призначити Жозе Моурінью новим головним тренером "Королівського клубу".

Раніше сам Родрі говорив, що визначиться зі своїм майбутнім після чемпіонату світу-2026, який поїде підкорювати у складі збірної Іспанії. Чинний контракт іспанця з МанСіті розрахований до кінця червня 2027-го.