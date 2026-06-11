Захисник Манчестер Сіті має два варіанти продовження кар'єри

Центральний захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол може залишитись в АПЛ або перебратись до мадридського Реала.

Про це інформує Флоріан Плеттенберг.

У літнє міжсезоння хорват буде визначатися поміж двох варіантів для продовження своєї кар'єри.

Раніше повідомлялося, що представники 24-річного футболіста запропонували його керівництву Реала. А перед цим була інформація про зацікавленість до центрбека з боку мюнхенської Баварії, яка відмовилась від оборонця "містян" через його трансферну вартість.

Портал Transfermarkt оцінює Гвардіола у 70 мільйонів євро. Контракт Йошко з "містянами" спливає 30 червня 2028 року.

Нагадаємо, що хорватський захисник виступає за англійський клуб із літа 2023-го, провівши у футболці колективу 122 поєдинки (13 голів та 10 асистів). Із МанСіті завоював 5 титулів.

Додамо, що Гвардіол поїде на чемпіонат світу-2026 у складі збірної Хорватії.